Il Porto turistico di Tropea riceve dalla Regione il “Nastro Azzurro”, massimo riconoscimento per l’eccellenza dei servizi dedicati ai diportisti

Ufficialmente classificato come Marina Resort 3 Ancore dalla Regione, la società ha espresso «grande soddisfazione» per il traguardo raggiunto

Il Porto di Tropea si consolida come punto di riferimento nel turismo nautico, ottenendo il prestigioso fregio del “Nastro Azzurro”, il massimo riconoscimento per l’eccellenza nei servizi dedicati ai diportisti. Questo importante traguardo arriva a coronamento di un periodo particolarmente felice per la struttura, che ha recentemente ricevuto dalla Regione Calabria la classificazione ufficiale di Marina Resort 3 Ancore. Il riconoscimento del “Nastro Azzurro”, conferito dal dipartimento Turismo, marketing territoriale e mobilità della Regione Calabria, è stato assegnato al Porto di Tropea – Marina Resort Village. «Tale attribuzione – hanno fatto sapere dalla società Porto di Tropea spa – è avvenuta in virtù del punteggio massimo ottenuto in termini di dotazioni e qualità dei servizi offerti, come previsto dal Regolamento Regionale 1/2025».

«Siamo lieti di condividere un riconoscimento che ci onora profondamente. Un risultato che celebra anni di visione, investimenti e cura», il commento sui social della società. La direzione del Porto di Tropea spa ha espresso «profonda gratitudine all’assessorato al Turismo della Regione Calabria, al direttore generale, al dirigente e ai funzionari incaricati per la procedura, Umberto Belluomo e Diego Zagari, per il loro impegno profuso nell’attuazione di questa prima classificazione, ritenuta estremamente significativa per l’intero comparto del turismo nautico regionale».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a «tutti i dipendenti della Porto di Tropea spa e ai collaboratori, per il lavoro svolto con dedizione nel corso degli anni». La società ha inoltre esteso la propria «gratitudine a clienti e stakeholder per l’apprezzamento dimostrato verso l’attività e la fiducia riposta nei servizi offerti, che hanno contribuito a raggiungere anche questo nuovo, significativo risultato. Il “Nastro Azzurro” eleva ulteriormente il Porto di Tropea nel panorama delle marine turistiche italiane, confermando la Calabria come destinazione d’eccellenza per la nautica da diporto».