Parghelia celebra la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento con dimostrazioni di salvataggio in spiaggia

Sulla spiaggia “La Grazia” si è tenuta la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità e sostenuta dalla Risoluzione Onu del 2021. L’evento ha avuto come obiettivo principale sensibilizzare i bagnati, inclusi i bambini, sui gravi rischi legati all’annegamento e promuovere strategie di prevenzione e salvataggio. Sono dunque state svolte dimostrazioni pratiche di primo soccorso e tecniche di rianimazione, attirando l’attenzione di grandi e piccini. In particolare, i bagnini della spiaggia hanno illustrato al pubblico le manovre salvavita essenziali, tra cui la rianimazione cardiopolmonare (Rcp) e l’uso di presidi medici.

Il momento clou della giornata è stato la simulazione di un salvataggio, in cui un giovane è stato soccorso e gli operatori hanno mostrato in tempo reale le procedure di primo intervento. Queste dimostrazioni, condotte con l’ausilio di manichini e con la partecipazione attiva del personale di salvataggio, hanno sottolineato l’importanza di una formazione adeguata e della prontezza di intervento in situazioni di emergenza in mare. La Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, ricordata oggi in tutte le località “Bandiera Blu” d’Italia, mira a rafforzare il messaggio che “ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”. L’evento di Parghelia si inserisce in questo contesto, enfatizzando il motto “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”. L’iniziativa ha visto la collaborazione di istituzioni locali e operatori del settore, dimostrando un impegno congiunto per la sicurezza dei bagnanti e la promozione di una cultura della prevenzione. La partecipazione entusiasta del pubblico ha evidenziato l’importanza di tali eventi per educare e informare, contribuendo a rendere le nostre spiagge luoghi più sicuri per tutti.