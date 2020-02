Paura a Nicotera, edificio sgomberato a causa di un incendio

Il rogo è partito da una cucina posta al primo piano di un immobile a tre piani. Parte dello stabile dichiarata inagibile

Paura nella serata di ieri a Nicotera, in via Traversa Foschea, dove un incendio ha interessato un edificio a tre piani. Il rogo si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento in una cucina posta al primo piano dello stabile. Sul posto, allertata da una chiamata giunta alla centrale operativa intorno alle 21.30, si è portata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia composta da 11 uomini e quattro automezzi più il funzionario di turno per le verifiche di sua competenza. Si è reso necessario sgomberare l’intero immobile per poter effettuare in sicurezza le operazioni di spegnimento che hanno impedito che l’incendio si propagasse ai rimanenti locali del fabbricato. Le sollecitazioni termiche hanno comunque danneggiato il solaio soprastante il locale cucina e pertanto le stanze interessate, e quelle soprastanti, sono state dichiarate inagibili.