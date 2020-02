Cronaca Mini-arsenale nascosto in una parete, un arresto a Piscopio – Video I Carabinieri sequestrano armi e centinaia di munizioni, oltre a un giubbotto antiproiettile. In corso indagini per capire se le pistole siano state utilizzate in eventi delittuosi Di Redazione -

I Carabinieri sequestrano armi e centinaia di munizioni, oltre a un giubbotto antiproiettile. In corso indagini per capire se le pistole siano state utilizzate in eventi delittuosi

Informazione pubblicitaria