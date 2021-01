Incidente stradale alle porte di Mileto: due i feriti

Scontro frontale fra due autovetture sulla Statale 18. Intervento sul posto dei vigili del fuoco per estrarre i conducenti dalle vetture

Incidente stradale sulla Statale 18 in località Baracconi nel territorio comunale di Ionadi, ma alle porte di Mileto. Per cause ancora in corso di accertamento due auto – una Fiat Punto ed una Peugeot – si sono scontrate frontalmente. Il conducente della Punto di colore nero (un uomo di San Costantino Calabro che procedeva verso Mileto) è stato estratto dall’auto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo accorsi sul posto ed è stato soccorso dai sanitari del 188 per essere trasportato in ospedale per le cure del caso. Ancora da estrarre dalla Peugeot, invece, la donna che si trovava alla guida (una professionista di Mileto) che è però vigile e cosciente. E’ il secondo incidente stradale che avviene nel medesimo tratto di strada a pochi giorni di distanza. Sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri.