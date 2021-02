Una docente e due alunni positivi al Covid, chiuse le scuole di Sorianello

Provvedimento del sindaco Sergio Cannatelli per scongiurare la diffusione del contagio. In paese di contano al momento 13 casi positivi e 72 persone in isolamento domiciliare

«A causa della positività di una docente e di due alunni frequentanti la scuola media, le scuole di ogni ordine e grado del comune di Sorianello rimarranno chiuse fino a sabato 27 febbraio compreso. Tutti gli alunni frequentanti le classi di prima, seconda e terza media sono stati sottoposti a isolamento domiciliare con sorveglianza attiva». È quanto fa sapere l’Amministrazione comunale di Sorianello guidata dal sindaco Sergio Cannatelli.

«Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria – prosegue la nota – stiamo programmando i tamponi a cui verranno sottoporsi gli studenti della Scuola media, gli insegnanti e il personale non docente, probabilmente nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 febbraio. In ogni caso sarà pubblicato il calendario dello screening nei prossimi giorni. Si coglie l’occasione per ringraziare il dottor Giuseppe Ligato per la collaborazione e la disponibilità dimostrata in questo periodo di crisi pandemica. Si raccomanda la massima attenzione, l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale. La situazione – si legge in conclusione – è monitorata costantemente con l’Asp di Vibo Valentia, per cui nessun allarmismo, ma solo grande responsabilità».

In paese si contano ad oggi 13 casi positivi, 11 rilevati attraverso il tampone molecolare, due attraverso l’antigenico. In isolamento domiciliare si trovano 72 persone, 23 sono i pazienti dichiarati guariti.