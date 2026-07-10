Da lunedì 13 luglio torneranno operativi gli uffici postali di Filadelfia e Vazzano, interessati nelle ultime settimane da lavori di ammodernamento e ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane.

Le due sedi del Vibonese sono state completamente rinnovate per ospitare, accanto ai tradizionali servizi postali e finanziari, anche alcune delle principali prestazioni della pubblica amministrazione. Gli interventi hanno riguardato le sale destinate al pubblico, dotate di nuovi arredi, una diversa organizzazione degli spazi e una corsia per le persone ipovedenti.

Sono state inoltre adottate soluzioni a basso impatto ambientale e sistemi di illuminazione a ridotto consumo energetico. In entrambi gli uffici è stato realizzato uno sportello ribassato, pensato per rendere più agevole l’accesso ai servizi.

Dai certificati anagrafici al passaporto

Negli uffici di Filadelfia e Vazzano sarà possibile richiedere certificati anagrafici e alcuni documenti dell’Inps, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M.

Tra le novità rientra anche il servizio per la richiesta o il rinnovo del passaporto direttamente allo sportello postale. La possibilità deriva dalla convenzione sottoscritta da Poste Italiane con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I cittadini potranno presentare la documentazione nell’ufficio postale senza doversi recare in Questura e potranno scegliere di ricevere il passaporto direttamente a domicilio.

Gli orari delle due sedi

L’ufficio postale di Filadelfia, situato in corso Italia, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

La sede di Vazzano, in piazza Cavaliere Felice Fuscà, osserverà invece l’orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Il progetto Polis interessa circa 7mila Comuni italiani con meno di 15mila abitanti e punta a rafforzare la presenza dei servizi pubblici nei centri più piccoli, limitando la necessità per i cittadini di spostarsi verso sedi amministrative situate in altri territori.