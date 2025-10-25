Nella chiesa matrice le esequie di marito e moglie, che lasciano due figli piccoli. Domenica a Sorianello la celebrazione per il 44enne che martedì viaggiava con loro nell’auto che si è scontrata frontalmente con un bus sulla Jonio-Tirreno

Due giorni di lutto cittadino a Serra San Bruno, in concomitanza con i funerali dei tre giovani morti martedì 21 ottobre in un tragico incidente lungo la Jonio-Tirreno all’altezza di Gioiosa. L’auto su cui viaggiavano Salvatore Primerano (37 anni), sua moglie Lucia Vellone (28) e il loro vicino di casa Domenico Massa (44) si è scontrata frontalmente con un autobus, non lasciando loro scampo.

L’ultimo saluto ai due coniugi, che lasciano due figli piccoli, si terrà questo pomeriggio alle ore 15:30 nella chiesa matrice di Serra San Bruno. I funerali di Massa avranno invece luogo domenica alle 15:30 nella chiesa di Savini, frazione di Sorianello. Due giorni di dolore, per un’intera comunità sconvolta da un lutto tanto grave e dalla perdita di tre giovani descritti come grandi lavoratori, sempre sorridenti e disponibili ad aiutare gli altri.

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, nell’interpretare i sentimenti della cittadinanza e con l’obiettivo anche di manifestare vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime, ha proclamato due giorni di lutto cittadino. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino si prevede l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel palazzo comunale, listata a lutto; la chiusura di tutti gli esercizi comunali, delle imprese e delle attività artigianali, con abbassamento delle serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali; il divieto di qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso delle giornate; l’annullamento, per le intere giornate, di tutte le attività ricreative.