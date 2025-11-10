Era un punto di riferimento per la comunità, una struttura fondamentale per la vita sociale di Vibo Marina. Nel 2016 aveva festeggiato i 25 anni di attività, ora è un edificio abbandonato, invaso dalle erbacce e chiuso da quattro anni.

Alcuni mesi fa gli anziani di Vibo Marina, Bivona e Porto Salvo avevano interessato il sindaco di Vibo Enzo Romeo chiedendo la riapertura del centro, sottolineando come nel territorio comunale siano attive ben quattro strutture per anziani, ma nessuna – inspiegabilmente – nelle frazioni costiere, nonostante contino un numero elevato di abitanti.

Di recente, l’amministrazione comunale ha deliberato un intervento di ristrutturazione di un immobile da destinare alla realizzazione di un centro di aggregazione sociale a Vibo Valentia, con una spesa di un milione e 880mila euro. Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca agli anziani delle frazioni costiere, che si sentono trascurati e invitano il sindaco a mantenere gli impegni assunti durante la campagna elettorale.

«Spendere circa due milioni di euro per ristrutturare un edificio da destinare a centro di aggregazione sociale a Vibo Valentia sarà pure giusto – protestano - ma lasciare gli anziani di Vibo Marina, ormai da quattro anni, senza una struttura di aggregazione è sbagliato. Vibo Marina, Bivona e Porto Salvo non meritano tutto questo. Signor Sindaco, rispetti gli impegni assunti in campagna elettorale e non faccia come i suoi predecessori».

Un centro di aggregazione per le persone anziane – viene sottolineato – promuove la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni e la partecipazione alla vita attiva, sociale, civile e culturale, contribuendo a combattere il fenomeno della solitudine, uno dei mali più pericolosi del nostro tempo.