La circostanza di due dipendenti con lo stesso nome e cognome, uno dei quali estraneo alla vicenda, ha causato infondate critiche nei confronti della persona non coinvolta
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Un caso di omonimia di quelli difficili da evitare: stesso nome e stesso posto di lavoro. Giovanni Fiordaliso, dipendente Anas, nato il 1° febbraio 1978, non è lo stesso Giovanni Fiordaliso (nato il 13/07/1970), anch’egli dipendente Anas e condannato dalla Corte dei conti di Catanzaro, insieme ad altri funzionari e dirigenti, in merito a una vicenda che riguarda lavori svolti nella provincia di Vibo Valentia sull’Autostrada A2 tra gli svincoli di Mileto e Rosarno.
Doverosamente, dunque, si pubblica la rettifica chiesta dal diretto interessato:
«Con la presente, io sottoscritto Giovanni FIORDALISO nato a Reggio Calabria il 01 febbraio 1978 e residente in Reggio Calabria via Cappuccinelli D.Z. 8, sono qui a chiedervi di volere specificare la data di nascita del soggetto coinvolto nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto a nome Fiordaliso Giovanni nato il 13/07/1970. Nell’articolo in questione, invero, viene fatto riferimento a una persona chiamata Giovanni FIORDALISO, coinvolta nel procedimento della Corte dei Conti di Catanzaro relativamente ai lavori svolti nella provincia di Vibo Valentia sull’Autostrada A2 tra gli svincoli di Mileto e Rosarno nel quale lo stesso ha subito una condanna. L’omonimia con la persona citata nell’articolo, che peraltro come il sottoscritto è dipendente di ANAS, sta generando confusione sulla persona coinvolta e dunque gravi danni alla mia reputazione, sia a livello personale che professionale. Sono stato oggetto di commenti diffamatori, illazioni e pregiudizi a causa di questa incresciosa confusione dovuta alla mancata specificazione della data di nascita dell’omonimo soggetto».