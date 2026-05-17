La proposta di realizzare un acquario a Vibo Marina continua ad alimentare il dibattito tra cittadini e associazioni impegnate nella tutela degli animali. Dopo il comunicato diffuso dall’OIPA Vibo Valentia, anche Argo, Amore Randagio e LAV hanno diffuso una nota stampa per manifestare contrarietà al progetto ritenuto distante dai principi di tutela e rispetto degli animali.

Secondo le associazioni, «in un periodo storico in cui cresce l’attenzione verso i diritti degli animali, la conservazione degli ecosistemi e la sensibilizzazione ambientale, appare superata l’idea di strutture che prevedano la detenzione di animali marini per finalità espositive o di intrattenimento. Nessuna vasca potrà mai riprodurre realmente la libertà del mare, i suoi equilibri naturali e la complessità della vita marina», sottolineano le associazioni in una nota congiunta.

Nel documento viene evidenziato anche come il progresso di una comunità non possa essere valutato soltanto attraverso opere infrastrutturali, investimenti o attrazioni turistiche, ma anche dalla capacità di dimostrare rispetto verso gli esseri viventi più vulnerabili. A sostegno della propria posizione viene richiamata una frase di Mahatma Gandhi: «Il progresso morale di una nazione si giudica dal modo in cui tratta gli animali».

Da qui la richiesta di concentrare maggiormente risorse e attenzione su temi che, secondo le associazioni, rappresentano emergenze quotidiane del territorio: randagismo, abbandono degli animali e carenza di adeguate politiche di tutela.

Per Argo, Amore Randagio, LAV e Oipa, sarebbe invece «necessario investire in educazione ambientale, salvaguardia degli habitat naturali e progetti di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, evitando iniziative che possano trasformare gli animali in strumenti di spettacolo».

Le associazioni chiedono infine l’apertura di un confronto pubblico con cittadini e istituzioni, affinché le future decisioni tengano conto non solo degli aspetti economici, ma anche delle implicazioni etiche e sociali legate al rapporto tra uomo, ambiente e animali.