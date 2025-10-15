Comunità ecclesiastica vibonese in lutto per la scomparsa di don Nunzio Maccarone, vicario generale della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e parroco della concattedrale del santuario di Santa Maria Assunta di Nicotera. Aveva 75 anni. Nella giornata odierna, la salma sarà esposta nella Concattedrale Santa Maria Assunta di Nicotera. I funerali si svolgeranno invece domani 16 ottobre alle 15.30.

L’affetto dei fedeli

La sua dipartita, lascia un vuoto incolmabile. Don Nunzio, scrivono i fedeli sui social, aveva una cultura smisurata e bontà fuori dal comune. In molti lo ricordano con parole di stima e grande affetto per la sua generosità e umiltà. Da tempo, lottava contro un tumore. Don Maccarone, originario di San Nicola de Legistis (frazione di Limbadi), è stato un faro anche per i ragazzi del comprensorio vibonese. Per anni ha insegnato latino e greco al Liceo di Nicotera. È stato per lungo tempo parroco di Nicotera Marina e negli ultimi anni ha guidato la cattedrale di Nicotera. Proprio qui, i fedeli e quanti hanno avuto modo di conoscerlo, avranno modo di salutarlo per l’ultima volta.

Le parole del sindaco Marasco

Parole cariche di emozione quelle pronunciate dal sindaco Giuseppe Marasco: «Don Nunzio non è più con noi. Dopo una lunga e sofferta malattia, è tornato alla casa del Padre, lasciando questa vita terrena. La sua partenza genera un profondo dolore nel cuore di tutti noi, ma ci offre anche la certezza che ora è avvolto dall’amore eterno di Dio».