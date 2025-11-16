Fondatrice della Fidapa vibonese, insegnante stimata e figura centrale nel volontariato e nell’imprenditoria locale, Sandra Genco è morta dopo una lunga malattia. Le esequie si terranno oggi pomeriggio alle ore 15.30 nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso a Vibo Valentia

Si è spenta dopo una lunga malattia Sandra Genco, figura di riferimento nel mondo dell’associazionismo, dell’imprenditoria e dell’impegno civile cittadino. Aveva ricoperto incarichi di primo piano nella Fidapa, associazione che aveva contribuito a fondare e consolidare a Vibo Valentia, e svolto il ruolo di Consigliera di Parità, portando avanti con determinazione battaglie a tutela delle pari opportunità.

Insegnante stimata, Genco aveva formato generazioni di studenti, mantenendo in parallelo un ruolo centrale nell’impresa di famiglia, storicamente legata al tessuto economico locale. Nel sociale si era distinta per iniziative dedicate alla cultura della solidarietà, tra cui la promozione della donazione del cordone ombelicale e l’apertura della sezione cittadina dell’Adisco.

Nota per l’energia e la capacità di coinvolgere, Genco ha continuato a operare fino a quando le condizioni di salute gliel’hanno permesso. Ha affrontato la malattia con determinazione, mantenendo fino all’ultimo un atteggiamento di dignità e lucidità che l’aveva contraddistinta nel corso di tutta la sua vita pubblica e privata.

Le esequie si terranno oggi pomeriggio - domenica 16 novembre - alle ore 15.30 nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso a Vibo Valentia.