Riconfermata la presidente Caterina Giuliano. Alla presidenza nazionale i giovani avvocati sosterranno la candidatura di Alberto Vermiglio

Si è insediato il nuovo consiglio direttivo della sezione Aiga di Vibo Valentia.

L’esecutivo, in carica per il biennio 2017/2019, è stato eletto dall’assemblea dei soci che ha riconfermato la presidenza di Caterina Giuliano (in foto) e la vicepresidenza di Eugenio Penna; eletti, inoltre, Clara Barone (segretario) e Domenico Tomaselli (vicesegretario), Raffaele Carullo (tesoriere), Maria Carmela Silipo (addetto stampa), Manuela Tavano (consigliere nazionale), Valeria Cortese (consigliere), Antonio Pasqua (consigliere).

Nell’occasione la sezione Aiga di Vibo Valentia ha espresso la volontà di appoggiare la candidatura di Alberto Vermiglio, in corsa alla presidenza nazionale Aiga.

Il presidente Caterina Giuliano, nel ringraziare i soci per il lavoro svolto e le iniziative promosse nell’anno 2016/2017, ha rivolto al nuovo direttivo gli auguri di buon lavoro per il biennio in carica, con l’auspicio che nuovi strumenti di lavoro possano rispondere alle crescenti esigenze dei giovani avvocati e, più in generale, alle problematiche che il mondo forense quotidianamente incontra nell’espletamento della professione.