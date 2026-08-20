L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha lanciato un avviso alla cittadinanza in merito alla presenza sul mercato di tre giocattoli non conformi ai requisiti europei di sicurezza. I prodotti sono stati segnalati attraverso il Safety Gate, il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti non alimentari pericolosi, e sono già stati interessati da provvedimenti di richiamo o ritiro dal mercato.

L’Asp ha avviato le verifiche di competenza sul territorio provinciale e invita i cittadini a prestare particolare attenzione.

I tre giocattoli segnalati

Nel dettaglio, si tratta di Feel Better Buddy Voodoo Magic, della marca Trendhaus, segnalazione SR/02108/26; Super Stretchy Soldier, della marca TOI-TOYS, segnalazione SR/02251/26; Fidget Toys Pack – 75 pieces, della marca Stashables, segnalazione SR/02262/26.

I rischi per la salute 

I due giocattoli contenenti sabbia, Feel Better Buddy Voodoo Magic e Super Stretchy Soldier, possono rompersi, provocando la fuoriuscita del materiale interno. La sabbia di riempimento è risultata contaminata da amianto, una sostanza pericolosa associata a gravi patologie e cancerogenicità.

Il Fidget Toys Pack, invece, presenta un rilascio eccessivo di nichel. Il metallo è un forte sensibilizzante e può provocare reazioni allergiche, soprattutto in caso di contatto diretto e prolungato con la pelle. Il prodotto, inoltre, è stato commercializzato anche attraverso piattaforme online.

Come riconoscere i prodotti

Per quanto riguarda il Feel Better Buddy Voodoo Magic, si tratta di una figura bifacciale con sabbia, lunga circa 6,5 centimetri e disponibile in quattro colori. Il marchio è Trendhaus, il modello è 964700, mentre i lotti interessati sono CH33501 per il 2025 e CH34194 per il 2026. Il codice a barre è 4032722964700.

Il Super Stretchy Soldier è una figura elastica con sabbia, venduta in un blister con retro in cartone. È prodotto da TOI-TOYS, modello 35162Z, lotto 2300596, codice a barre 8714627012248.

Il terzo prodotto, il Fidget Toys Pack – 75 pieces, è un set composto da 75 giocattoli sensoriali o antistress, contenuti in una scatola di circa 16 centimetri per lato. Il marchio è Stashables, modello Stash-A11. Il prodotto è stato venduto anche online, tra cui su Amazon, con ASIN B0C9SS34YF.

Cosa fare se si possiede uno dei giocattoli

L’Asp raccomanda di non utilizzare i prodotti e di non lasciarli a disposizione dei bambini. Per i giocattoli contenenti sabbia è fondamentale non aprirli e non romperli. I prodotti devono essere consegnati all’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Vibo Valentia.

L’Asp suggerisce di racchiudere i giocattoli in un sacchetto di plastica ben chiuso, preferibilmente quella originale, e di contattare preventivamente il Servizio.

Particolare attenzione viene richiesta nel caso in cui un giocattolo contenente sabbia sia già danneggiato e il materiale sia fuoriuscito. In questa situazione occorre inumidire il materiale, raccoglierlo in un doppio sacchetto ben chiuso e non utilizzare né scopa né aspirapolvere. Prima della consegna è necessario contattare il Servizio.

Le segnalazioni all’Asp

I cittadini possono inoltre segnalare l’eventuale presenza dei prodotti sul territorio provinciale o sulle piattaforme online. Le comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo prevenzione@aspvv.it oppure effettuate telefonicamente al 349 8895048.