L’Azienda sanitaria provinciale avverte i cittadini: sotto accusa due giocattoli con sabbia contaminata da amianto e un set di 75 giochi antistress che rilascia quantità eccessive di nichel. Ecco quali sono e cosa fare se li avete acquistati

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha lanciato un avviso alla cittadinanza in merito alla presenza sul mercato di tre giocattoli non conformi ai requisiti europei di sicurezza. I prodotti sono stati segnalati attraverso il Safety Gate, il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti non alimentari pericolosi, e sono già stati interessati da provvedimenti di richiamo o ritiro dal mercato.

L’Asp ha avviato le verifiche di competenza sul territorio provinciale e invita i cittadini a prestare particolare attenzione.

I tre giocattoli segnalati

Nel dettaglio, si tratta di Feel Better Buddy Voodoo Magic, della marca Trendhaus, segnalazione SR/02108/26; Super Stretchy Soldier, della marca TOI-TOYS, segnalazione SR/02251/26; Fidget Toys Pack – 75 pieces, della marca Stashables, segnalazione SR/02262/26.

I rischi per la salute

I due giocattoli contenenti sabbia, Feel Better Buddy Voodoo Magic e Super Stretchy Soldier, possono rompersi, provocando la fuoriuscita del materiale interno. La sabbia di riempimento è risultata contaminata da amianto, una sostanza pericolosa associata a gravi patologie e cancerogenicità.

Il Fidget Toys Pack, invece, presenta un rilascio eccessivo di nichel. Il metallo è un forte sensibilizzante e può provocare reazioni allergiche, soprattutto in caso di contatto diretto e prolungato con la pelle. Il prodotto, inoltre, è stato commercializzato anche attraverso piattaforme online.

Come riconoscere i prodotti

Per quanto riguarda il Feel Better Buddy Voodoo Magic, si tratta di una figura bifacciale con sabbia, lunga circa 6,5 centimetri e disponibile in quattro colori. Il marchio è Trendhaus, il modello è 964700, mentre i lotti interessati sono CH33501 per il 2025 e CH34194 per il 2026. Il codice a barre è 4032722964700.

Il Super Stretchy Soldier è una figura elastica con sabbia, venduta in un blister con retro in cartone. È prodotto da TOI-TOYS, modello 35162Z, lotto 2300596, codice a barre 8714627012248.

Il terzo prodotto, il Fidget Toys Pack – 75 pieces, è un set composto da 75 giocattoli sensoriali o antistress, contenuti in una scatola di circa 16 centimetri per lato. Il marchio è Stashables, modello Stash-A11. Il prodotto è stato venduto anche online, tra cui su Amazon, con ASIN B0C9SS34YF.

Cosa fare se si possiede uno dei giocattoli

L’Asp raccomanda di non utilizzare i prodotti e di non lasciarli a disposizione dei bambini. Per i giocattoli contenenti sabbia è fondamentale non aprirli e non romperli. I prodotti devono essere consegnati all’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Vibo Valentia.

L’Asp suggerisce di racchiudere i giocattoli in un sacchetto di plastica ben chiuso, preferibilmente quella originale, e di contattare preventivamente il Servizio.

Particolare attenzione viene richiesta nel caso in cui un giocattolo contenente sabbia sia già danneggiato e il materiale sia fuoriuscito. In questa situazione occorre inumidire il materiale, raccoglierlo in un doppio sacchetto ben chiuso e non utilizzare né scopa né aspirapolvere. Prima della consegna è necessario contattare il Servizio.

Le segnalazioni all’Asp

I cittadini possono inoltre segnalare l’eventuale presenza dei prodotti sul territorio provinciale o sulle piattaforme online. Le comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo prevenzione@aspvv.it oppure effettuate telefonicamente al 349 8895048.