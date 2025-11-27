Le operazioni condotte dagli agenti del commissariato locale e della Questura nel comprensorio montano hanno portato al rinvenimento dell’arma con matricola abrasa e diverse cartucce

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel territorio montano di Serra San Bruno al fine di prevenire e contrastare il traffico di armi. Nella giornata di ieri, gli Agenti del Commissariato locale, coadiuvati dal personale della squadra Cinofili della Questura, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo residente nel territorio. Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto un fucile calibro 12 con matricola abrasa e una cartuccia in canna, occultato sotto un cumulo di paglia, insieme a quattro cartucce inesplose e una cartuccia esplosa. Ulteriori controlli in un casolare, utilizzato dall’uomo come camera da letto, hanno permesso di sequestrare una borsa contenente undici cartucce inesplose calibro 12.

Il materiale rinvenuto è stato repertato e posto sotto sequestro. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ha portato all’arresto dell’uomo per detenzione di arma clandestina e ricettazione, mentre è stato deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di munizionamento. Le operazioni rientrano in un più ampio impegno delle Forze dell’ordine della zona volto a garantire sicurezza e legalità nella cittadina e nel comprensorio circostante.