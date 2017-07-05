Tutti gli articoli di Cronaca
Il personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia è impegnato senza sosta nelle operazioni di ricerca di una persona scomparsa a Filogaso. Si tratta di Giuseppe Iozzo (foto), pensionato di 77 anni, che ha fatto perdere le proprie tracce nei giorni scorsi, dopo essersi allontanato da casa per raccogliere origano nelle campagne del paese.
Le ricerche si concentrano in queste ore in località Fellà del comune di Filogaso dove operano, dal 3 luglio scorso le unità Tas (Topografia applicata al Soccorso) che coordinano le operazioni attraverso l’individuazione e la mappatura delle aree di ricerca.
Sul posto si avvalgono del supporto logistico di un furgone Ucl (Unità comando locale) e dell’attività di una squadra di ricerca costituita da personale operativo e di due unità Cinofile.