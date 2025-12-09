È accaduto nei giorni scorsi in piazza Municipio. L’aggressore già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato. Notificato anche l’avviso orale del questore

Lo scorso 5 dicembre un uomo è stato aggredito con una mazza da baseball nei pressi di piazza Municipio a Vibo Valentia. A seguito di segnalazione, sono giunti sul posto gli agenti ma all’arrivo della volante, aggressore e vittima si erano già allontanati.

Mentre gli operatori del controllo del territorio acquisivano prime informazioni per gli approfondimenti investigativi, è giunto sul posto anche personale della Squadra Mobile che al termine di accertamenti è riuscito a ricostruire le fasi dell’aggressione identificando l’autore del violento pestaggio e l’autovettura con cui si era allontanato.

Il soggetto già noto alle Forze dell’Ordine, è stato rintracciato e sottoposto a perquisizione. All’interno del veicolo in suo uso è stata ritrovata e sequestrata la mazza da baseball usata come arma durante le fasi dell’aggressione.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

All’uomo è stato anche notificato la misura dell’avviso orale del Questore di Vibo Valentia, misura monitoria finalizzata a prevenire ulteriori turbative per la sicurezza pubblica per non incorrere in maggiori e più restrittivi provvedimenti.