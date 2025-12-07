L’impatto ha scaraventato il motociclista fuori dalla carreggiata. Sul posto i carabinieri e gli operatori del 118 per i primi soccorsi

Grave incidente automobilistico sul tratto della strada statale 18 che dalla periferia sud di Paravati porta allo svincolo di San Calogero. A scontrarsi una Toyota Yaris e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito a causa del violento impatto che lo ha scaraventato fuori dalla carreggiata. L’incidente è avvenuto nei pressi di un vivaio.

Il motociclista è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Catanzaro per le cure e gli ulteriori accertamenti del caso. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto sono già operativi i carabinieri della locale stazione e gli operatori sanitari del 118.

[IN AGGIORNAMENTO]