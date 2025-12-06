In servizio allo Jazzolino sono sotto inchiesta con l’accusa di omicidio colposo. La tragedia si consumò nella notte tra il 3 e il 4 maggio quando a perdere la vita furono la 32enne di Pizzo e il bambino che portava in grembo
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Indagati per omicidio colposo due operatori sanitari in servizio allo Jazzolino di Vibo Valentia. Secondo la Procura, attraverso una condotta connotata da negligenza, imperizia o imprudenza avrebbero procurato la morte di Martina Piserà e del bimbo che portava in grembo al settimo mese di gravidanza. L'ipotesi accusatoria - ovviamente tutta da dimostrare - secondo i pubblici ministeri di Vibo Valentia troverebbe riscontro dagli esiti dell'esame autoptico disposto immediatamente dopo la tragedia avvenuta all'alba del 4 maggio scorso.
Quella tragica notte, la 32enne di Pizzo residente a Filandari si presentò al Pronto Soccorso dell’ospedale Jazzolino accompagnata dal marito Alberto Lascala con forti dolori addominali. Dopo i primi accertamenti venne trasferita nel reparto di Ginecologia, dove un’ecografia evidenziò che il feto non dava più segni di vita. Nei minuti successivi, appresa la morte del bambino, le condizioni della donna peggiorarono rapidamente: un elettrocardiogramma - il cui risultato arrivò con ritardo - mostrò una fibrillazione cardiaca. Alle 5:43 anche il cuore di Martina cessò di battere e, nonostante il tentativo dei medici di rianimarla per quasi un’ora, ogni sforzo si rivelò inutile. Pochi minuti prima delle 7 venne dichiarato il decesso.
Da marzo fino al giorno della tragedia, secondo quanto riferito dai familiari, Martina si era recata ben otto volte al Pronto Soccorso dello Jazzolino, lamentando dolori addominali, bruciori e difficoltà respiratorie. In nessuna di queste occasioni era però stata trattenuta per osservazione né ricoverata. Solo il 4 maggio scorso l’episodio ebbe un esito fatale.