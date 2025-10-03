Il piccolo di 4 mesi è giunto allo Jazzolino lunedì scorso con vomito e diarrea ed è stato poi trasferito all’ospedale di Cosenza dove è deceduto nella stessa giornata. La Procura della città bruzia ha sequestrato la cartella clinica e ha aperto un’inchiesta disponendo l’autopsia che è in corso in queste ore

La Procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta sulla morte di Leonardo Currà, il bambino di Paravati (Mileto) morto a soli 4 mesi all’ospedale Annunziata, dove era stato trasferito con l’elisoccorso lunedì scorso. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia dei genitori.

Il piccolo era arrivato al Pronto soccorso di Vibo Valentia nella stessa mattinata di lunedì accusando vomito e diarrea. Da quanto risulta, l’accettazione al triage sarebbe avvenuta in codice bianco. Poi, nel corso delle ore successive e per motivi che ora dovranno essere chiariti dalla magistratura, la situazione è drammaticamente precipitata. Da qui la richiesta dell’ospedale vibonese di trasferirlo in elicottero all’Annunziata, dove è giunto in gravissime condizioni ed è stato ricoverato in Terapia intensiva neonatale. Infine, in serata, il drammatico epilogo.

La Procura, che ha ordinato il sequestro della cartella clinica disponendo l’autopsia in corso in queste ore, dovrà ricostruire la dinamica dei fatti, a cominciare da eventuali sottovalutazioni di un quadro clinico che si è irrimediabilmente compromesso nel giro di circa tre ore dal suo ingresso allo Jazzolino.