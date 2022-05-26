Un fucile è stato rinvenuto nascosto su un albero, la sostanza stupefacente – cocaina e marijuana – al termine di una perquisizione domiciliare

Detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questi i reati contestati a Luciano Tripodi, 40 anni, di Serra San Bruno, tratto in arresto dalla polizia al termine di alcuni controlli della Squadra Mobile e degli uomini del Commissariato di Serra che da giorni seguivano alcuni movimenti sospetti attorno ad un’abitazione. La perquisizione dell’immobile e dei terreni pertinenti, con l’ausilio di un’unità cinofila, ha permesso il rinvenimento ed il sequestro di 10 grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana, due bilancini e oltre 500 euro in banconote. I poliziotti hanno trovato anche alcune munizioni di una pistola calibro 9, nonostante il 40enne non avesse alcun titolo per detenere armi.

Nei terreni circostanti l’abitazione, su un albero, occultato fra i rami, veniva inoltre rinvenuto un fucile da caccia in perfette condizioni. Successivamente i poliziotti procedevano al sequestro di un altro fucile da caccia, illegittimamente detenuto e provento di furto, unitamente a munizioni di diverso calibro per oltre 110 cartucce.