La polizia sequestra munizioni, una pistola e marijuana già suddivisa in dosi

Le attività svolte dalla Squadra Mobile e dalle squadre del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto fisso di polizia di Tropea, hanno consentito di arrestare in flagranza di reato per il possesso di una pistola 9×21 con matricola abrasa, 150 proiettili calibro 9×21, 101 proiettili calibro 45 per pistola Revolver e 71 proiettili calibro 16 per fucile da caccia, due coniugi di Tropea – Pasquale Lo Torto e Saveria Di Marzo – che, dopo le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari.

Un’altra persona di Tropea è stata invece denunciata alla Procura di Vibo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio poiché trovata in possesso di circa 120 grammi di marijuana divisa in dosi.