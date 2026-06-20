Le risorse finanzieranno tre interventi nelle nuove scuole di viale Sandro Pertini, viale della Pace e via Stadio le cui strutture dovrebbero essere completate entro giugno. Per forniture e collaudi il termine è invece il 31 dicembre 2026

Vibo Valentia ottiene un finanziamento da 360mila euro per l’allestimento degli asili nido comunali di nuova costruzione. Le risorse arrivano dall’Avviso pubblico Fesr del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 e saranno destinate alla fornitura di arredi didattici innovativi per tre strutture cittadine dedicate ai bambini da zero a tre anni.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, Vibo Valentia è risultata il primo ente della Calabria, e tra i primi del Sud Italia, a perfezionare correttamente la procedura "a sportello". La candidatura - precisa una nota del Comune con l’intento di sottolinearne la tempestività - è stata trasmessa alle 10:05:39 del 17 febbraio 2026 dal settore Infrastrutture e nuove opere, diretto da Lorena Callisti, nell’ambito dell’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Salvatore Monteleone.

Il finanziamento servirà a completare il percorso già avviato con gli interventi infrastrutturali del Pnrr. I nuovi asili nido, infatti, dovrebbero arrivare al completamento dei lavori entro il termine del 30 giugno 2026, mentre le forniture dovranno essere realizzate e collaudate entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Gli interventi nei tre asili nido

Le risorse saranno distribuite su tre strutture comunali. L’intervento più consistente riguarda l’asilo nido di viale Sandro Pertini, nel quartiere Moderata Durant, dove sono previsti 180mila euro per una capacità di 90 posti. Al nido di viale della Pace saranno destinati 100mila euro per 50 posti, mentre per la struttura di via Stadio, nella frazione di Vibo Marina, sono previsti 80mila euro per 40 posti.

Il parametro utilizzato per il calcolo del finanziamento è di 2mila euro per ogni posto attivato. Complessivamente, dunque, i tre asili potranno accogliere 180 bambini nella fascia 0-36 mesi, ampliando l’offerta dei servizi educativi comunali e dando un supporto alle famiglie del territorio.

Ambienti educativi moderni e sostenibili

Gli arredi previsti, sottolinea il Comune, serviranno ad allestire ambienti educativi moderni, flessibili e pensati per attività laboratoriali. La fornitura dovrà rispettare i criteri ambientali minimi e il principio europeo del "Do no significant harm", legato alla sostenibilità degli interventi finanziati.

Nella nota si evidenzia che il risultato è legato alla capacità di agganciare i bandi accessori agli investimenti strutturali già in corso. Un passaggio ritenuto decisivo per non lasciare incompleti gli interventi sugli edifici e per rendere effettivamente fruibili i nuovi spazi destinati all’infanzia.

La soddisfazione dell’amministrazione

Il sindaco Enzo Romeo e l’assessore Salvatore Monteleone esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, definendolo non un punto d’arrivo ma la conferma di un modello amministrativo fondato su programmazione e concretezza.

Per Palazzo Luigi Razza, il finanziamento rappresenta un tassello ulteriore nel percorso di rafforzamento dei servizi scolastici e per l’infanzia. Una volta completate le opere e installati gli arredi, le tre strutture dovrebbero consentire alla città di disporre di nuovi posti nido e di ambienti adeguati alle esigenze educative dei bambini più piccoli.