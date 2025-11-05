Un uomo di 54 anni, residente in provincia di Ragusa e con precedenti di polizia, è stato arrestato a Villa San Giovanni dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, alla guida di un autoarticolato diretto in Sicilia, trasportava circa sette chilogrammi di droga nascosti all’interno del carico.

L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Villa San Giovanni con il supporto delle unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, rientra nell’ambito di un più ampio piano di controlli economici del territorio predisposto dal Comando Provinciale, con particolare attenzione alle aree portuali e aeroportuali del reggino.

Il mezzo è stato fermato nei pressi degli imbarcaderi del porto di Villa San Giovanni, dopo che il conducente aveva insospettito i militari per una manovra anomala e un comportamento nervoso alla vista della pattuglia. Durante la perquisizione, eseguita con l’ausilio dei cani antidroga Syria e Quixy, le Fiamme Gialle hanno scoperto una scatola occultata nel rimorchio tra colli di merce varia, al cui interno erano nascosti sei panetti di cocaina per un peso complessivo di 6,5 chilogrammi e cinque panetti di hashish per circa 500 grammi.

Oltre allo stupefacente, i finanzieri hanno sequestrato anche l’autoarticolato e il telefono cellulare dell’uomo, che potranno fornire ulteriori elementi investigativi.

Secondo le stime degli inquirenti, la droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre un milione e mezzo di euro.

Il corriere è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria. L’uomo dovrà rispondere del reato di traffico di sostanze stupefacenti.