Un incidente che poteva avere conseguenze più serie è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 14.45, a Vibo Valentia in pieno centro cittadino. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda che percorreva via Popilia è andata ad impattare contro un’autoambulanza proveniente da viale Kennedy. Sul mezzo di soccorso viaggiavano l’autista, un medico ed un infermiere, che si stavano dirigendo fuori città per un intervento di soccorso. Né il conducente dell’auto né gli occupanti dell’ambulanza hanno riportato serie conseguenze. Sul posto, per i rilievi del caso e per accertare la dinamica del sinistro, si sono prontamente portati gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Vibo Valentia.