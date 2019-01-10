Il singolare incidente lungo il centrale viale Matteotti. Illesi gli occupanti. Sul posto per i rilievi la Polizia municipale

Singolare incidente nel pomeriggio di oggi in pieno centro a Vibo Valentia. Una Lancia Y, che si trovava a percorrere viale Giacomo Matteotti, è andata a sbattere contro un semaforo, abbattendo la palina e distruggendo l’impianto. L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non ha fortunatamente causato conseguenze per gli occupanti della vettura che, a parte lo spavento, non avrebbero riportato particolari traumi. Il guidatore avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un’altra auto che non si sarebbe fermata allo stop urtando quindi la Lancia Y che è andata a finire sul semaforo. Sul posto, per accertare la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità, si sono portati gli agenti della Polizia municipale. Il traffico, sebbene non abbia subito ripercussioni, ha dovuto fare i conti con l’assenza di uno dei dispositivi dell’impianto semaforico che regola il flusso di un incrocio strategico per la viabilità cittadina.