Notte di fuoco a Mileto. In fiamme una Fiat 500 di proprietà di una studentessa. L'automobile era parcheggiata in via Nicola Taccone Gallucci, una parallela di Corso Umberto I in pieno centro cittadino, a pochi metri dal Palazzo municipale e dalla villa comunale. L'episodio è avvenuto quando da pochi minuti era trascorsa la mezzanotte. Potente il botto udito in tutto il centro storico.

Sul posto per cercare di spegnere l'incendio e circoscrivere i danni sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Alla fine, tuttavia, la Fiat 500 è andata completamente distrutta. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri a quell'ora in servizio nella zona, alle prese con i rilievi del caso e impegnati a tentare di capire le cause dell'incendio, se di matrice dolosa oppure dovute a un corto circuito. Al vaglio, in questo senso, le telecamere di sorveglianza presenti all'esterno del Palazzo municipale e nelle zone circostanti.