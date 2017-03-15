Ennesimo incendio ai danni di un’autovettura nel Vibonese. E siamo già a 17 dall’inizio dell’anno

Salgono a 17 a Vibo e nel Vibonese dall’inizio dell’anno gli incendi di auto e mezzi meccanici. Intorno alle 5.25 di questa mattina, infatti, una Citroen C1 è stata data alle fiamme a Vena di Jonadi, in una zona posta al confine con il territorio comunale di Vibo Valentia.

L’auto, di proprietà di una donna del luogo, A. F., casalinga di 56 anni, era parcheggiata in via XX settembre, sotto l’abitazione della proprietaria. Il rogo, che ha lambito anche la saracinesca di un garage e il balcone della casa, è stato domato dai Vigili del fuoco allertati da diversi vicini e intervenuti nel giro di pochi minuti. In corso di quantificazione i danni.

Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia in forza alla Questura di Vibo, che ha avviato le indagini per far luce sull’episodio.

Escalation criminale: due auto rubate a Vibo e altrettante incendiate in provincia

Notte di fuoco nel Vibonese: due auto distrutte dalle fiamme