Intervento dei vigili del fuoco lungo la Statale 18 per spegnere l’incendio di un’auto andata in fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, lungo la strada Statale 18 che collega Vibo Valentia a Vena di Ionadi. In particolare, poco dopo il cimitero di Vena in direzione di Mileto e poco prima del bivio per Vena Superiore, un’auto è andata a fuoco arrestando la sua marcia al centro della carreggiata. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme investissero la vicina campagna, anche a causa di alcune esplosioni. L’auto è andata in ogni caso completamente distrutta. Non si registrano al momento feriti. Disagi alla circolazione stradale.