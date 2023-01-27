La conferma arriva dai dati dell'Osservatorio di AutoScout24 relativi agli andamenti del 2022. Sensibilmente aumento dei prezzi di vendita

È in calo ma si conferma la scelta preferita dagli automobilisti il mercato dell’usato in Calabria. Lo confermano i dati dell’Osservatorio di AutoScout24 relativi agli andamenti del 2022. Nel 2022 il mercato dell’usato auto in Calabria segna un’inversione di tendenza registrando un calo del 10,7% dei passaggi di proprietà netti (88.783 atti) rispetto al 2021; un dato in linea con la media nazionale (-10,2%). Sempre nel 2022, crescono sensibilmente, però, i prezzi medi delle auto in vendita sul portale in Calabria (17.060 euro), con un incremento, a fine anno, del +26,2% rispetto alo stesso periodo precedente. L’usato, secondo quanto emerge dal report, si conferma cruciale per “svecchiare” l’attuale parco auto circolante grazie ad una vasta offerta di vetture di nuova generazione sul digitale. La media delle auto in vendita nella regione è di 9,4 anni, ma a livello nazionale il 54% delle vetture usate presenti è Euro 6, la metà ha 5 anni o meno. La classifica per numero di passaggi di proprietà nelle province calabresi vede in testa Catanzaro con 33.410 (-10,9% sul 2021), Reggio Calabria con 24.815 (-8,8%), Cosenza con 15.968 (-12,1%), Crotone con 7.773 (-11,5%), Vibo Valentia con 6.816 (-12,7%). [Continua in basso]

Il 64,5 delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2022 riguarda vetture diesel; seguono quelle a benzina con il 30,2% mentre la quota di auto ibride ed elettriche rappresenta il 2,2% delle richieste totali. «La possibilità di fruire rapidamente di un veicolo, a fronte della carenza di risorse per il nuovo – afferma Sergio Lanfranchi del Centro Studi di AutoScout24 – nel 2022 ha portato le auto usate a risultare più del doppio rispetto a quelle nuove acquistate. Secondo gli ultimi dati comunque il 2023 è iniziato con fiducia: i prezzi sono stabili, la domanda è robusta e le evidenze emerse dal sondaggio supportano un atteggiamento di fiducia per il mercato delle auto usate di quest’anno».