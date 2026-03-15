Incidente autonomo nella serata del 14 marzo. Occupanti illesi, veicolo messo in sicurezza e rimosso dalla carreggiata

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, con una squadra del distaccamento cittadino “Porto”, sono intervenuti nella serata di ieri, sabato 14 marzo, lungo la SP 84, nel territorio del comune di Zungri, a seguito di un incidente stradale autonomo.

Per cause attualmente in corso di accertamento, una vettura Peugeot si è ribaltata sulla carreggiata.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e hanno collaborato alle operazioni di rimozione del mezzo dalla sede stradale.

Gli occupanti dell’auto, fortunatamente, sono rimasti illesi.