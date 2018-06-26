L’incidente si è verificato lungo la trafficata via Nazionale. Sul posto 118, carabinieri e Polizia municipale. Rallentamenti alla circolazione

Una donna è stata travolta da un’automobile in transito lungo la trafficata via Nazionale, all’altezza del distributore di benzina, in pieno centro abitato a Pizzo. La signora, B. A., 74enne del luogo, stava attraversando la strada quando una vettura con alla guida un uomo, un 60enne di Pizzo, l’ha investita. Nell’impatto la donna ha riportato un trauma cranico e la frattura scomposta di un braccio. Soccorsa dal personale del 118 prontamente intervenuto sul posto, è apparsa comuqnue cosciente ed è stata trasferita in ospedale a Vibo per ricevere le cure del caso. Sul posto, per i rilievi di rito, si sono portati anche i militari della locale Stazione dei carabinieri. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico è stato momentaneamente interrotto dalla Polizia municipale, con inevitabili rallentamenti alla circolazione. Si ripropone, dunque, il problema della sicurezza lungo la trafficata arteria cittadina dove, solo pochi giorni fa e a breve distanza dal punto in cui si è verificato l’incidente odierno, si era registrato un episodio analogo. Per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.