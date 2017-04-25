Anche in passato il medesimo esercizio commerciale era stato chiuso con apposita ordinanza del Comune

Revocata dal Comune di Sant’Onofrio la licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di sala giochi, ubicata in piazza Umberto I al numero 46. L’esercizio commerciale porta l’insegna di “Bar caffetteria cornetteria” con titolare della licenza M.V.. E’ stata la Prefettura di Vibo Valentia a chiedere all’Ufficio “Commercio- Suap” del Comune la revoca della licenza il 21 dicembre scorso. Il titolare della licenza ha quindi presentato le proprie osservazioni che sono state ritenute dalla Prefettura non in grado di portare ad una valutazione diversa da quella che ha indotto a portare avanti la revoca della licenza.

Per tali motivi il sindaco Onofrio Maragò ha disposto con apposita ordinanza la revoca della licenza al bar con effetto immediato. Le forze dell’ordine sono state incaricate di dare esecuzione all’ordinanza. Non è la prima volta che il bar in questione viene chiuso per motivi legati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.