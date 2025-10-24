Previsti interventi di efficientamento energetico, sicurezza e accessibilità per l’edificio di via Palach. Il sindaco Romeo: «Un passo importante per una cultura moderna e condivisa»

La biblioteca comunale di via Palach si prepara a cambiare volto. È stato infatti approvato il progetto esecutivo di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio, un intervento da 1,8 milioni di euro che punta a restituire alla città un presidio culturale più moderno, sicuro e sostenibile. «Il cuore pulsante della cultura vibonese – ha dichiarato il sindaco Enzo Romeo in un comunicato stampa – è pronto a lasciarsi alle spalle una veste ormai datata per rispondere agli standard attuali di sicurezza, efficienza e accessibilità. Con grande soddisfazione annuncio la conclusione di un importante step che porterà ora all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori». Un progetto seguito con attenzione dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, dalla dirigente Lorena Callisti e dal Rup, Alfredo Santini, che rappresenta un «tassello chiave nella strategia comunale di valorizzazione del patrimonio pubblico e culturale».

L'esterno della struttura

Nel dettaglio, l’assessore Monteleone ha illustrato le principali opere in programma: «Gli infissi originali in alluminio anodizzato saranno sostituiti con strutture di nuova generazione ad alta efficienza energetica. Il vecchio impianto a gasolio lascerà spazio a soluzioni sostenibili alimentate da un impianto fotovoltaico, insieme a nuovi sistemi di climatizzazione, illuminazione e sicurezza». Importanti lavori anche nella Sala conferenze, che verrà completamente rinnovata con sedute certificate, un palchetto modulare per eventi e incontri pubblici e un nuovo impianto audio-luci. All’esterno, verranno riqualificati i vialetti, curato il verde, ripristinato l’ingresso carrabile e creati 40 nuovi posti bici, un segnale chiaro di apertura verso la mobilità sostenibile e la fruizione collettiva degli spazi.

Gli interventi riguarderanno anche l’accessibilità interna, con la ristrutturazione dei servizi igienici, l’adeguamento delle scale di emergenza e l’ammodernamento dell’impianto antincendio. «L’obiettivo – sottolineano dal Comune – è fare della biblioteca non solo un edificio rinnovato, ma uno spazio vivo, attraversato da studenti, famiglie, turisti e cittadini». In fine, il sindaco Romeo ha aggiunto: «Questo progetto rappresenta un investimento nella cultura come infrastruttura essenziale, non come semplice ornamento. Restituiremo alla città un luogo di incontro e conoscenza, all’altezza delle sfide del nostro tempo».