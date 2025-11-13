L’assessore Monteleone risponde dalla pagina social dell’Amministrazione per replicare alle critiche: «Pavimentazione per due volte realizzata e demolita perché l’intervento non era a regola d’arte». Ma i residenti insorgono: «Anni per 20 metri, non se ne può più»

Il Comune risponde alle critiche mosse da numerosi cittadini riguardo ai lavori che stanno interessando l’area antistante la chiesa di Bivona. Recentemente sulla questione è intervenuto anche Francesco Fusca, responsabile cittadino dell’Udc, che ha denunciato la mancata agibilità dell’ingresso della chiesa, «compromessa da una pavimentazione frutto di lavori svolti non a regola d’arte».

«Per ben tre volte negli ultimi due anni – ha sostenuto Fusca – la ditta incaricata di intervenire per le attività di riparazione ha creato evidente disagio ai cittadini, che non riescono a fruire in modo sereno del luogo sacro».

Alle obiezioni mosse, l’Amministrazione risponde sui social attraverso l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone: «La pavimentazione in questione è stata realizzata e poi demolita, per due volte, a causa della "non perfetta esecuzione a regola d'arte". Dunque, i costi aggiuntivi derivanti non sono a carico dell'amministrazione comunale, ma rientrano nel rischio d'impresa e nell'applicazione delle norme contrattuali da parte dell'ente erogante».

Una precisazione, si sottolinea nel post del Comune, per «sfatare notizie prive di fondamento». Un approccio che però non è stato molto apprezzato da alcuni utenti.

«Forse non sapete contare – ha risposto un utente – perché è la quarta volta che rifate il pavimento di cemento. Ma poi, chi fa i controlli? Dovreste essere voi, invece li fanno i cittadini».

Sulla stessa lunghezza d’onda, un altro utente sottolinea come «dovrebbero essere gli uffici comunali a fare i controlli per intervenire in tempo. Non basta dire che gli ulteriori costi non sono a carico dell'Amministrazione per lavarsene le mani».

Punto sollevato da un altro cittadino, che commenta: «Tre anni di lavori per 20 metri di pavimentazione è una vergogna». A dargli manforte un altro residente: «Questi lavori dovevano essere finiti a gennaio 2025. Quindi i disagi ai cittadini non contano?»