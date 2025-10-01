Dopo i disguidi delle scorse settimane, nuova interruzione di energia elettrica in programma a Mileto. Il giorno previsto è il prossimo 7 ottobre, data in cui Enel distribuzione eseguirà un intervento relativo al rinnovamento tecnologico di una cabina secondaria di trasformazione situata sul territorio comunale. La società di servizi sta in queste ore provvedendo a comunicare l’interruzione di energia elettrica anche attraverso l’affissione di volantini nelle zone e vie che martedì prossimo, dalle 8.30 alle 16.30, saranno interessate da tale provvedimento. Nello specifico, il provvisorio black-out riguarderà Corso Umberto I e le zone e vie: Ospedale, Saccari, Vittorio Emanuele, Duomo, Seminario, Roma, Taccone Gallucci, Real Badia, Cattolica, Monsignor Francesco Pititto, Cavour, D’Azeglio, Nicola Lombardi, Pascoli, Episcopio, vico San Paolo, Danza, Gilda, Vico d’Oro, Pigno, Paolo Albera, Piperno, Dell’Orto, Provinciale San Giovanni, Pellegrino, Mileto vecchio, Chiusella, Carasace, Mortilli, Regina Elena, Vescovatello, Conte Ruggero, Oberdan, Zifò, Fiore. L'interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione. Enel distribuzione informa, inoltre, che durante i lavori l’erogazione potrebbe essere momentaneamente riattivata. Da qui l’invito a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Ulteriori informazioni sui lavori programmati, o più in generale sulle interruzioni del servizio, si potranno avere consultando il sito e-distribuzione.it, inviando un Sms al numero 320.2041500, oppure scaricando e consultando l’apposita App gratuita.