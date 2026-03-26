VIDEO | L’indagine portata avanti dalle Fiamme Gialle di Catanzaro ipotizza il coinvolgimento della locale di Ariola, organizzazione radicata nel Vibonese
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Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro, unitamente al Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Scico) della Guardia di Finanza, sta dando esecuzione, su tutto il territorio nazionale, a 15 misure cautelari personali in relazione ad una più ampia indagine in materia di traffico di stupefacenti, con l’aggravante, tra le altre, di aver agito al fine di agevolare l’attività della “locale di Ariola”, articolazione territoriale della 'ndrangheta radicata nel Vibonese.
Blitz nel Vibonese, i nomi degli indagati
Gianni Bellò
Francesco Carè
Domenico Fortuna
Domenico Fusca
Angelo Maiolo
Antonio Maiolo
Carlo Maiolo
Francesco Maiolo
Giovanni Maiolo
Dritan Mici
Gaetano Montera
Nicola Antonio Papaleo
Pietro Parisi
Stefano Terremoto
Ciro Trezzi
Francesco Zoccoli
Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa del procuratore distrettuale della Repubblica di Catanzaro.