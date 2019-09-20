Il materiale di tipo artigianale era conservato nello scantinato di un’abitazione

Otto bombe carta artigianali di tipo pirotecnico, non riconosciute e non classificate dal Ministero dell’Interno, privi di marcatura “Ce” e, dunque, pericolosi perché non conformi alla direttive comunitarie sono state sequestrate dai carabinieri della Stazione di Cessaniti. La scoperta ha portato al deferimento di un disoccupato residente a San Cono. Le bombe carta erano conservate nello scantinato di un’abitazione e per l’immediata distruzione si è reso necessario l’intervento degli artificieri del Reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno effettuato pure la campionatura dei manufatti.