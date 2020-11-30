Il rogo ha danneggiato in alcune parti anche la storica statua di San Nicola

Dalla statua di San Nicola danneggiata ai danni alla pavimentazione, ad alcuni paramenti e arredi sacri, alle pareti e al tetto, dovuti in gran parte al fumo. È il resoconto di quanto accaduto poche ore fa nella chiesa principale di Briatico, interessata da un incendio, per fortuna di non vaste proporzioni. Il rogo, stando alle prime informazioni, è stato causato da un cortocircuito generatosi in una cassetta elettrica.



Ad accorgersi dell’incendio, don Mino De Pascalis e un parrocchiano che si sono adoperati immediatamente con l’apertura di porte e finestroni. Le fiamme si sarebbero spente da sole ma sul posto sono arrivati ugualmente i vigili del fuoco. Presenti anche le forze dell’ordine, nonché il sindaco Lidio Vallone e componenti dell’amministrazione comunale che non hanno mancato di assicurare supporto al parroco e alla parrocchia. Da una prima visione delle telecamere interne, si esclude l’origine dolosa. La ditta che aveva realizzato l’impianto elettrico si è messa subito a disposizione per accertare le cause dell’incidente. La vicenda ha fortemente colpito la comunità poiché in queste giornate stava celebrando le novene a San Nicola di Bari e Maria S. Immacolata. Momenti di fede bruscamente interrotti dal rogo.