La malattia ovi-caprina è trasmissibile anche all’uomo sia per via diretta che tramite il consumo di prodotti di origine animale contaminati

Sequestrato a Simbario, nelle Serre vibonesi, un intero allevamento composto da 69 capi di caprini e ovini, in quanto il servizio veterinario dell’Asp di Vibo Valentia, distretto di Serra San Bruno, ha accertato un caso di brucellosi in un ovino di sesso femminile. L’allevamento si trova in località “Pietre Bianche” ed il sequestro contempla l’isolamento degli animali infetti e sospetti e la macellazione degli stessi sotto stretto vincolo sanitario e su autorizzazione del servizio Veterinario dell’Asp.

L’ordinanza emessa dal sindaco del Comune di Simbario contempla il divieto di qualsiasi movimento da e per l’allevamento infetto, salvo autorizzazione per l’uscita degli ovi-caprini destinati ad immediata macellazione da rilasciarsi a cura del servizio Veterinario dell’Asp. L’ordinanza prescrive poi la disinfezione dell’allevamento a cura dell’Asp, il divieto di mungitura, la distruzione dei feti degli agnelli e dei capretti morti, il divieto di accesso alle stalle sia a persone non addette alla custodia degli animali, sia ai cani ed ai gatti.

La brucellosi ovi-caprina, malattia infettiva e contagiosa, è trasmissibile anche all’uomo sia per via diretta che indiretta tramite consumo di prodotti di origine animale contaminati. Polizia municipale, Forze dell’ordine e servizio veterinario dell’Asp sono stati incaricati di controllare il rispetto dell’ordinanza.