La Procura di Vibo Valentia ha disposto l'esame autoptico sul corpo di un 67enne, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri. Escluso al momento l'omicidio

Il cadavere carbonizzato di un di 67enne, Quirino Mazzeo, è stato rinvenuto all’interno della sua auto parcheggiata nel garage in un immobile di Filandari. A rinvenire il cadavere sono stati stamane i vigili del fuoco una volta entrati nella struttura che nel pomeriggio di ieri ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Filandari e del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno avviato le indagini. Per chiarire le cause del decesso,

la Procura di Vibo ha disposto l’esame autoptico affidando l’incarico ad un medico legale. Si esclude, al momento, un omicidio, atteso che da una prima ispezione sul corpo – quasi completamente carbonizzato – non sembrerebbero emergere elementi che possano far propendere per un fatto di sangue.

Per spegnere il rogo, i vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore. L’esame necroscopico verrà effettuato nella giornata di domani dal medico legale Katiuscia Bisogni.



SEGUONO AGGIORNAMENTI