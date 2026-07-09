Era dentro un sacco, abbandonato tra i cumuli di rifiuti, il cadavere trovato nel quartiere Catona, alla periferia di Reggio Calabria. È quanto emerso nel corso delle indagini avviate dai carabinieri che hanno ritrovato il corpo dell'uomo.

Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione e questo rende difficile l'identificazione. Si sospetta che il sacco con all'interno il cadavere sia stato abbandonato da diverso tempo tra i rifiuti per ritardare il ritrovamento. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta da Giuseppe Borrelli, indaga per omicidio.

Dopo le formalità di rito, il corpo è stato rimosso su ordine della Procura della Repubblica, diretta da Giuseppe Borrelli, e trasportato all’obitorio in attesa dell’autopsia per accertare la causa del decesso.