Incidente sul lavoro questa mattina all’interno dell’area verde recentemente riaperta al pubblico. Trasportato al Pronto soccorso, l’uomo non sarebbe in condizioni critiche.

Un cedro di grosse dimensioni è crollato al suolo questa mattina, intorno alle 13, all’interno della villa comunale di Vibo Valentia, da poco riaperta al pubblico dopo un lungo intervento di ristrutturazione. Cadendo, l’albero ha colpito un operaio che in quel momento si trovava nei pressi per effettuare lavori di manutenzione.

L’uomo, D. P., un 56enne, ha riportato diverse contusioni al volto e alla schiena. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato presso l’ospedale cittadino dove ha ricevuto le cure del caso dai sanitari del Pronto soccorso.

Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero particolare apprensione.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale che sta effettuando le opportune verifiche per stabilire la cause della caduta dell’albero che sarebbero da ascrivere al forte vento e, evidentemente, allo stato di salute della pianta.