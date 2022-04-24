È successo questa mattina a Rombiolo ad allaertare i soccorsi lo stesso proprietario dell'animale rimasto bloccato nel tentativo di salvare il suo cane

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 11,30 in contrada Presugero a Moladi di Rombiolo per il recupero di un cane caduto in un dirupo profondo circa 10 metri. Nel tentativo di recuperarlo lo stesso proprietario era rimasto bloccato insieme all’animale. [Continua in basso]

Non riuscendo più a risalire a causa del pendio, l’uomo ha allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco. Sul posto è tempestivamente giunta una squadra operativa supportata dagli uomini dello speleo alpino fluviale. Attraverso tecniche di derivazione SAF, i vigili del fuoco hanno raggiunto e soccorso il proprietario con il suo cane. Per loro solo tanto spavento e una foto ricordo con gli angeli del soccorso.