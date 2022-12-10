Sul posto sono giunti gli uomini del comando provinciale di Vibo Valentia e i sanitari del pronto interventi

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella serata di ieri a Zambrone, in località Pizzi, per soccorrere una persona di 80 anni caduto in un dirupo. L’uomo, nel tentativo di recuperare un ovino, era caduto in una scarpata profonda oltre 50 metri. Sul posto i vigili del fuoco, dopo aver individuato il malcapitato ed averlo immobilizzato su una barella “toboga” lo hanno recuperato con l’impiego di tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale e consegnato ai sanitari per le relative cure.