La piccola, simbolo di dolcezza e affetto per l’intera comunità, lotta ora tra la vita e la morte dopo il terribile incidente. I cittadini si mobilitano per garantirle cure e darle una seconda possibilità
Un nuovo, triste episodio di crudeltà contro gli animali scuote la comunità di Portosalvo (VV). Ancora una volta, un cane randagio è stato vittima dell’inciviltà di chi non merita di essere definito “umano”.
La protagonista di questa vicenda è Titina, una dolce cagnolina conosciuta e amata dai residenti della zona, ora in gravi condizioni dopo essere stata investita e lasciata sull’asfalto senza soccorso.
A trovarla e a dare l’allarme è stata Valeria Schipilliti, una donna dal cuore grande che da anni si occupa dei randagi di Portosalvo, offrendo loro ogni giorno cibo, cure e affetto a proprie spese. «Quando ho visto Titina immobile, ho capito subito che qualcosa non andava — racconta Valeria —, di solito corre felice verso di me scodinzolando. Stavolta invece non riusciva nemmeno ad alzarsi».
Immediatamente sono partiti i soccorsi. Dopo una prima visita il 6 ottobre 2025 all’ambulatorio del dottor Pippo Laria di Tropea, la cagnolina è stata trasferita a Vibo Valentia per eseguire le radiografie, e successivamente ricoverata a Falerna, dal veterinario dottor Caputo, che ha diagnosticato gravi lesioni alla colonna vertebrale, probabilmente dovute a un forte impatto o a un colpo ricevuto.
Titina è ora sotto terapia e in attesa di una TAC, prevista nei prossimi giorni, indispensabile per valutare la possibilità di un intervento chirurgico.
Le spese, purtroppo, sono già ingenti: circa 450 euro tra visite, farmaci, analisi e trasporti (da Tropea a Vibo e poi a Falerna). La TAC, necessaria per definire la diagnosi, avrà un costo di circa 500 euro.
Per questo motivo, è stata avviata una raccolta fondi per sostenere le cure di Titina. Ogni contributo, anche piccolo, potrà fare la differenza tra la vita e la morte per questa creatura innocente. Le ricevute delle spese già sostenute sono disponibili per garantire la massima trasparenza.
«Titina merita di essere curata e amata — afferma Valeria — non possiamo chiudere gli occhi davanti a tanta sofferenza. Ogni gesto di solidarietà è un atto d’amore verso di lei e verso tutti gli animali che non hanno voce».
Per informazioni e donazioni contattare Valeria Schipilliti a questo indirizzo email: ceravolo.giuseppefs@hotmail.it.