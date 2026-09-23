VIDEO | Entrano nel vivo le limitazioni previste dall'ordinanza comunale. Il cantiere per la rete delle acque meteoriche restringe la carreggiata mentre i bus sono già stati spostati su viale Giovanni Paolo II e quelli delle Serre devono passare dall'A2

La chiusura annunciata è diventata operativa. Via degli Artigiani, nel tratto che passa davanti al liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo, è ora interessata dalle limitazioni imposte dal cantiere del progetto Maione (3 milioni di euro), che prevede la realizzazione nell’area di una nuova rete fognaria e di raccolta delle acque bianche. Allo stato attuale, la circolazione è consentita soltanto a senso unico in salita. Transenne, rete arancione e segnaletica provvisoria hanno ridisegnato uno degli assi più trafficati dell’area scolastica, con le prime perplessità legate soprattutto alla sicurezza della nuova viabilità.

A sollevare dubbi è proprio il modo in cui i flussi vengono incanalati attorno al cantiere. Il video che pubblichiamo a corredo dell’articolo mostra la viabilità provvisoria in azione, con i veicoli costretti a muoversi all’interno di spazi ridotti e secondo percorsi modificati rispetto alle abitudini consolidate. Una situazione che richiede particolare attenzione, soprattutto nelle ore di maggiore traffico e in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita degli studenti, quando nella zona convergono contemporaneamente auto, mezzi pubblici e scuolabus.

Il cantiere e l’ordinanza

La modifica non arriva però all’improvviso. Era stata prevista dall’ordinanza numero 54, firmata dal sindaco Enzo Romeo il 4 settembre, con la quale il Comune aveva disciplinato la circolazione per consentire l'avanzamento dei lavori su via degli Artigiani e parte di via Meucci. Gli interventi riguardano il rifacimento e il potenziamento delle infrastrutture stradali, in particolare la realizzazione della rete per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Gli scavi necessari alla posa di tubazioni di grande diametro comportano una forte riduzione degli spazi disponibili sulla carreggiata.

Proprio le dimensioni del cantiere avevano portato l'amministrazione a ritenere incompatibile con le condizioni di sicurezza il normale passaggio dei mezzi, soprattutto degli autobus, in entrambe le direzioni. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla conclusione dei lavori.

Bus fuori da via degli Artigiani

A cambiare in maniera più significativa è stata anche l'organizzazione del trasporto scolastico. I pullman utilizzati ogni giorno da centinaia di studenti non effettuano più la fermata nel terminal bus, ma utilizzano la nuova area individuata lungo viale Giovanni Paolo II. Da lì gli studenti devono percorrere a piedi circa un centinaio di metri per raggiungere gli istituti della zona.

È stato inoltre sospeso il transito degli autobus nel tratto di via degli Artigiani compreso tra viale Giovanni Paolo II e l'innesto con la Statale 182 in direzione San Gregorio. Per i collegamenti con le Serre è stato imposto un percorso decisamente più lungo: i mezzi provenienti dall'entroterra o diretti verso i centri delle Serre devono utilizzare l'A2 e lo svincolo di Sant'Onofrio, anziché transitare lungo il precedente collegamento attraverso la SP 17. L'ordinanza prevede una specifica eccezione per gli autobus diretti a Piscopio.