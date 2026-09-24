Dopo la lettera inviata al Municipio e alla Prefettura, fissato un incontro con gli assessori competenti. Il personale scolastico chiede una gestione della viabilità nelle ore di ingresso e uscita, posti auto temporanei e verifiche sulle recinzioni dei cantieri

Un incontro nella sede dell’istituto per affrontare il caos davanti al liceo scientifico Berto. È stato fissato per lunedì 28 settembre il confronto tra scuola, dirigenti e assessori comunali sulla viabilità di via degli Artigiani, dove il cantiere e le modifiche alla circolazione stanno causando code e incertezza soprattutto all’ingresso e all’uscita da scuola. Alla riunione parteciperà anche la dirigente scolastica Licia Bevilacqua.

L’appuntamento arriva dopo la lettera sottoscritta da docenti e personale del liceo e indirizzata al Comune e alla Prefettura. La richiesta riguarda il traffico, ma anche la sicurezza dei ragazzi che ogni giorno attraversano una zona in cui si concentrano auto, autobus e pedoni. Nelle ore di punta le code si formano lungo le diverse direttrici di accesso alla scuola, mentre il restringimento della carreggiata lascia meno spazio di manovra ai veicoli. È su queste condizioni quotidiane che il personale scolastico chiede risposte.

Le richieste nella lettera

Nel documento, i firmatari segnalano che la presenza dei cantieri riduce la capacità di deflusso di via degli Artigiani e rende difficoltoso raggiungere il liceo negli orari di ingresso e uscita. Richiamano inoltre la perdita dei posti auto utilizzati dal personale, chiedendo al Comune di individuare aree di sosta temporanee per la durata dei lavori.

La lettera sollecita anche un piano per la gestione della viabilità provvisoria, con segnaletica adeguata alle esigenze delle scuole della zona, e una verifica della stabilità delle recinzioni vicine ai percorsi pedonali. I firmatari chiedono inoltre di accertare lo stato del cantiere nell’area dell’ex autostazione, che descrivono come sospeso, e di ricevere un riscontro scritto sui provvedimenti adottati. Le valutazioni sulle condizioni delle recinzioni e dell’ex autostazione sono contenute nella segnalazione: saranno gli enti competenti a verificarle.

Come è cambiata la circolazione

La situazione si è aggravata con l’avanzamento dei lavori del progetto Maione nel tratto davanti al Berto. Come già raccontato dal Vibonese, via degli Artigiani è attualmente percorribile a senso unico in salita in prossimità del liceo. L’ordinanza comunale numero 54 del 4 settembre ha introdotto limitazioni destinate a restare in vigore fino alla conclusione degli interventi sulla rete di raccolta delle acque meteoriche.

È cambiato anche il percorso degli autobus: i mezzi non sostano più al terminal e la fermata degli studenti è stata spostata su viale Giovanni Paolo II, da dove si prosegue a piedi verso gli istituti. Per i bus diretti alle Serre è previsto il passaggio dall’A2 e dallo svincolo di Sant’Onofrio, con un’eccezione per quelli diretti a Piscopio. Già all’entrata in vigore delle modifiche erano emerse perplessità sull’impatto della nuova viabilità nell’area scolastica.