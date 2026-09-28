Dopo giorni di disagi si è svolto l’incontro chiesto dalla dirigente Licia Bevilacqua. Confermato il divieto di attraversare il cantiere e si cercano nuovi parcheggi. Ancora da chiarire dove far confluire circa 1300 persone in caso di evacuazione di emergenza della scuola visto che il terminal bus è inaccessibile

Dopo giorni di disagi, segnalazioni e preoccupazioni per la sicurezza, Comune di Vibo Valentia e liceo scientifico “Giuseppe Berto” si sono seduti attorno allo stesso tavolo. Questa mattina a Palazzo Luigi Razza si è svolto l’incontro tecnico sollecitato dalla dirigenza scolastica per affrontare le criticità determinate dai cantieri che ormai stringono la scuola e hanno profondamente modificato la viabilità di via degli Artigiani.

Dal confronto sono arrivate alcune prime misure: nuova segnaletica e percorsi pedonali per rendere più sicuro l’accesso alla scuola, presenza della Polizia locale negli orari di ingresso e uscita e divieto assoluto per gli studenti di attraversare il cantiere. Il Comune proverà inoltre a coinvolgere la Provincia per individuare ulteriori spazi da destinare alla sosta delle auto nelle immediate vicinanze dell’istituto.

È l’esito del confronto convocato dopo che, nei giorni scorsi, la dirigente Licia Bevilacqua aveva rappresentato al Comune quelle che aveva definito «gravi criticità per l’accesso, la viabilità e la sicurezza degli studenti e del personale». Preoccupazioni alle quali si era aggiunta una lettera sottoscritta da docenti e personale scolastico, con la richiesta di intervenire sulla gestione del traffico nelle ore di punta, sulla carenza di parcheggi e sulle condizioni dei percorsi attorno ai cantieri.

Il Berto stretto tra i cantieri

La situazione si è complicata progressivamente dall'inizio dell'anno scolastico. Via degli Artigiani è interessata dai lavori del Progetto Maione, intervento da circa 3 milioni di euro che in questa fase prevede la realizzazione della nuova rete di raccolta delle acque meteoriche e la separazione da quella fognaria. Gli scavi hanno raggiunto proprio il tratto davanti al Berto, imponendo una forte riduzione della carreggiata.

Con l'ordinanza comunale numero 54 del 4 settembre è stata quindi ridisegnata la circolazione nell'intera zona. Nel tratto davanti al liceo via degli Artigiani è percorribile a senso unico in salita, mentre gli autobus non possono più raggiungere il terminal: la fermata per gli studenti è stata trasferita su viale Giovanni Paolo II. Per i pullman provenienti dalle Serre è stato inoltre previsto il percorso alternativo attraverso l'A2 e lo svincolo di Sant'Onofrio, con l'eccezione dei collegamenti verso Piscopio.

Una rivoluzione della viabilità che ha concentrato auto e pedoni in spazi ridotti proprio nelle fasce orarie più delicate, quelle dell'ingresso e dell'uscita degli studenti.

Durante il tavolo di oggi il Comune ha ribadito anche il divieto di parcheggiare sui marciapiedi e di lasciare le auto in modo da ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso. Per cercare di alleggerire il problema della sosta, Palazzo Luigi Razza ha invece assicurato la propria disponibilità ad avviare un confronto con la Provincia per verificare la possibilità di utilizzare altre aree nelle vicinanze.

Resta il nodo dell'area di evacuazione

Nel comunicato diffuso al termine della riunione, però, non viene indicata una soluzione specifica per uno dei problemi più delicati emersi nei giorni scorsi: quello dell'area di attesa prevista dal Piano comunale di Protezione civile in caso di evacuazione della scuola.

Come raccontato da Il Vibonese, il piazzale del terminal bus individuato per accogliere studenti e personale in caso di emergenza non è attualmente utilizzabile perché interessato a sua volta dai lavori di riqualificazione. Il problema riguarda una popolazione scolastica che, considerando studenti, docenti e personale, arriva a circa 1300 persone.

Sul terminal insistono inoltre diversi progetti di riqualificazione per un valore complessivo annunciato dal Comune di 3,8 milioni di euro, compreso l'intervento destinato a trasformare l'area nella nuova “porta” della città.

Resta dunque da capire quale soluzione operativa sarà adottata, nel frattempo, nel caso si renda necessaria un'evacuazione dell'istituto.

Al tavolo hanno partecipato, per il Comune, l'assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, la dirigente Lorena Callisti, il comandante della Polizia locale Michele Bruzzese, il luogotenente Franco Russo, il Rup Alfredo Santini e i tecnici dell'intervento. Per il Berto erano presenti la dirigente Licia Bevilacqua, la docente e responsabile del Servizio di prevenzione e protezione Carmen Corrado e Nazareno Franco, in rappresentanza degli studenti.

«Il tavolo tecnico di oggi - dichiarano congiuntamente Monteleone e Bevilacqua - testimonia la volontà comune di affrontare i disagi legati al cantiere con spirito di collaborazione e pragmatismo». Comune e scuola assicurano che continueranno a monitorare le misure adottate, con l'obiettivo di introdurre eventuali ulteriori correttivi qualora si rendessero necessari.